Milyonlarca annenin gözü Meclis'te: Doğum izni 24 hafta olacak

Kadınların doğum izni süresini uzatan ve 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiren 28 maddelik Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek.

Görüşmeler bugün yeniden başlıyor

Geçtiğimiz hafta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşmeleri ertelenen teklifin, ilk 6 maddesi daha önce kabul edilmişti. Genel Kurul, 14 Nisan Salı günü teklifin 7. maddesinden itibaren görüşmelere yeniden başlayacak.

Doğum izni 24 haftaya çıkarılıyor

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri, kadın çalışanların doğum izni sürelerinde yapılan artış oldu. Düzenleme ile; Halen toplam 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Çoğul gebelik halinde bu süre 26 hafta olarak uygulanacak.

Mevcut durumda doğum izninde olan ve henüz 24 haftalık süresini doldurmamış kadınlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Bu durumdaki annelere talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek.

Doğum sonrası ücretli izinlerin bitiminden itibaren kadın işçilere isteğe bağlı olarak ücretsiz izin hakkı tanınacak.

Babalara 10 gün ücretli izin

Teklifle sadece anneler değil, babalar için de düzenleme öngörülüyor. Mevcut yasada 5 gün olan erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 10 güne çıkarılacak.

Sosyal medyaya 15 yaş sınırı

Torba kanun teklifinde yer alan bir diğer önemli düzenleme ise dijital dünyaya yönelik. Sosyal medya platformlarının kullanımına ilişkin getirilen yeni düzenlemeyle, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ve kullanması yasaklanacak. Bu adımın, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Genel Kurul’un bu hafta içinde 28 maddelik teklifin kalan maddelerini yasalaştırarak süreci tamamlaması bekleniyor.