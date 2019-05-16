Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak bölgesinde operasyonların, Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatları ile desteklenerek devam ettiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi#MSB #TSK pic.twitter.com/jmWDnVO8Ww — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Mayıs 2019

Operasyonlarda en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin sözde Gabar Dağı Navser Alanı bölgesinde sözde Hareketli Takım Sorumlusu Canfeda kod adlı Mehdi Danış, diğer teröristin ise Kendal Batman kod adlı Enes Biçen olduğu tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber