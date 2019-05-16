İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince, iç güvenlik harekatı kapsamında 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz bölgesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA/TRT Haber