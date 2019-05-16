İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir yılda düzenlenen 6 bin 360 operasyonda ele geçirilen farklı türlerdeki 10 ton 500 kilogram uyuşturucu maddenin imhasına karar verildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit Başkanlığında, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığından birer yetkili, İl Sağlık Müdürlüğünden bir tabip ve Toprak Mahsulleri Ofisinden bir görevlinin katılımıyla uyuşturucu maddeler, Büyükçekmece'deki çimento fabrikasının fırınında imha edildi. İmha esnasında, fabrikanın filtreleme sistemi sayesinde yanan uyuşturucu maddelerden çıkan gazların çevreye zarar vermesi engellendi.

Ayrıca, ele geçirilen Afyon sakızı ve morfin gibi bazı türdeki uyuşturucu maddelerin, incelemelerin ardından tıpta kullanılabilmesi için işlenmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon İşleri Şube Müdürlüğüne gönderileceği ve uyuşturucu madde arama köpek eğitimi ile bilimsel araştırmalarda kullanılması için de köpek başına her türden 100 gram veya 20 hap ayrılacağı belirtildi.

Kaynak: AA