AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi.

Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.

Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz

Meclis toplantısında Plan ve Bütçe, Hukuk ile Gençlik ve Spor Komisyonlarında meclise sevk edilen rapor ele alındı.

Raporu görüşen meclis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na, toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesine oy birliğiyle karar verdi.

Mecliste AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti üyelerinin oylarıyla alınan karara göre, 19 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek

AK Parti İBB Meclis grubu tarafından halkın Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması hakkındaki teklif, Plan ve Bütçe, Hukuk ve Temel Haklar Komisyonlarına olumlu bulunup rapor haline getirilerek meclise sevk edildi.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında ele alınan raporda, Ramazan Bayramı münasebetiyle; halkın yapacağı akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirerek özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile daha önceki bayramlarda olduğu gibi ek seferler konularak toplu ulaşımın ücretsiz taşıma yapılmasının faydalı olacağı belirtildi.

Yapılan oylamada, toplu ulaşımın ücretsiz sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Ramazan Bayramı süresince 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Belirtilen tarihler arasında vatandaşlar, İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş'ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçlarında hiçbir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Sınava gireceklere toplu ulaşım ücretsiz

İBB meclis toplantısında ayrıca, öğrenci, memur adayları ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaları oy birliğiyle kabul edildi.

15-16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler, 25-26 Mayıs'taki yapılacak Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarına (AÖF) girecek öğrenci ve görevliler, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerle 14-20-21 ve 28 Temmuz günleri yapılacak KPSS sınavına girecek olan vatandaşlar da sınav yerlerine ücretsiz ulaşabilecek.

Sınava girecek kişilerin sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

Kaynak: AA