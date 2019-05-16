Doğduktan 2 ay sonra rahatsızlanan ve doktorların kesin teşhis koyamadığı 4 yaşındaki ikizler İkra ve Erva, yaşamlarını yatağa bağımlı sürdürüyor.

Dört çocukları bulunan, 10 yıl önce bir çocuklarını benzer hastalık nedeniyle kaybeden Asım-Gülten Şahin çifti, ikizlerin tedavisi ve bakımı için yardım bekliyor.

Babanın, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çalışamadığı için ailenin tek geçim kaynağı, çocukların hastalığı nedeniyle aldıkları evde bakım maaşı.

Çocukların bakımı, anne babasının yanı sıra 22 yaşındaki ablaları Cansel Şahin tarafından yapılıyor.

Cansel Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşleri doğduğunda bir sorunları olmadığını, ikinci aydan sonra rahatsızlanmaya başladıklarını söyledi.

Kardeşlerinin başlarını dik tutamadığını fark ettiklerini anlatan Şahin, "Ankara'ya götürdük, hala da götürmeye devam ediyoruz. Testler tahliller devam ediyor ama hala teşhis konulamadı." dedi.

Kardeşlerinin o günden bu yana başlarını dik tutamadıklarını, konuşamadıklarını, oturamadıklarını, yemekleri de çiğneyemediklerini belirten Şahin, "Yemekleri sadece püre halinde yutabiliyorlar. Yatağa bağlı yaşıyorlar. Belirli günlerde fizik tedaviye götürüyoruz. Başka bir tedavi uygulanmıyor, çünkü rahatsızlıkları tam olarak bilinmiyor." diye konuştu.

İkizlerin bakımını annesiyle yaptıklarına işaret eden Şahin, "Lisede hemşirelik, üniversitede de ilk ve acil yardım bölümünden mezun oldum. Annemle kardeşlerime bakmam gerektiği için çalışamıyorum. Babam mermer ustasıydı ama 2 yıl önce kaza geçirdi. Kazanın ardından böbreğini kaybetti. O nedenle çalışamıyor." ifadesini kullandı.

Şahin, kardeşlerinin hastalığının ne olduğunu bilmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastanelerde tüm tahlil sonuçları, sağlıklı bir çocuk nasılsa öyle çıkıyor. 2009'da vefat eden kardeşim de 5,5 yaşında ve bu şekildeydi. Onun da hastalığının teşhisi konulamamıştı. Doktorlar genetik bir şey olduğunu düşünüyor ama kesin olarak ne olduğunu bulamıyorlar. Hastalıklarını bilsek, ona göre tedavi uygulanır. Şu anda sadece epilepsi ilaçları kullanıyoruz. Onun dışında tedavi uygulanmıyor."

Hastalıkların teşhisi ve medikal malzemeler konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Şahin, "Engelli pusetine, ayakta durma ve oturma sehpalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunları karşılayabilecek durumda değiliz." diye konuştu.

Kaynak: AA