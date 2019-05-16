Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, Suriyeli Fatma Hamide ve Vail Idılbi çiftinin oğlu Muhammed, evlerinde televizyonun üzerinde olduğu sehpayla oynamaya başladı.
Bu esnada televizyonun üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çocuklarını yitiren çift, olayın yaşandığı evi terk ederek yakınlarının evine yerleşti.
Kaynak: AA