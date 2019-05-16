İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014’te yapımına başlanan Kabataş-Mahmutbey metro hattı çalışmalarında sona gelindi.

Yeni tren sevkiyatı yapıldı

Kabataş’tan başlayıp Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane-Nurtepe-Alibeyköy-Yeşilpınar-Veyselkarani-Akşemsettin-Kazım Karabekir-Yenimahalle-Karadeniz Mahallesi-Tekstilkent-Yüzyıl-Göztepe Mahallesi-Mahmutbey güzergahını takip edecek olan toplam 24,5 kilometrelik hattın ilk vagonları, 24 Ocak 2019’da raylara indirilmişti.

Sinyalizasyon çalışmalarına da başlanan hattın yeni tren sevkiyatı bugün yapıldı.

Vagonlar vinç yardımıyla raylara indirildi

4 ayrı bölümden oluşan sürücüsüz metro vagonları, sabah saatlerinde tırlarla Giyimkent-Tekstilkent İstasyonu’na götürüldü. Daha sonra vagonların her biri vinç yardımıyla raylara indirildi.

Raylara indirilen trenlerin iç testlerinin ardından, test sürüşü ve sinyal testi yapılacak.

19 istasyonlu Kabataş-Mahmutbey metro hattının bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.

Kaynak: DHA