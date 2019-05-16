Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri, Ata Sanayi bölgesinde bazı araçların drift yaparak trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı.

Sürücülerin ehliyetine el konuldu

Polisler, belirtilen yerde drift yapan 3 araç ile standart dışı ışık donanımlı bir otomobilin sürücülerine toplam 16 bin 718 lira para cezası uyguladı.

4 aracı da trafikten men eden ekipler, sürücülerin ehliyetine el koydu.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, huzur kenti Sivas'ta tescilsiz motosikletler, abartı egzozlu araçlar, makas ve drift atan araçlarla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA