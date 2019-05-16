Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2018 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl meteorolojik afetler en fazla Antalya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da meydana geldi.

Sel yüzde 39 ile ilk sırada

Geçen yıl görülen meteorolojik karakterli doğal afetler içinde şiddetli yağış/sel yüzde 39 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 28 ile fırtına, yüzde 16 ile dolu, yüzde 7 ile kar afetleri izledi.

Meteorolojik afetlerin geçen yılki aylık dağılımları incelendiğinde, en fazla mayıs ve haziran aylarında afet yaşandığı görüldü.

Şiddetli yağış/sel afeti en fazla mayısta, fırtına martta, dolu mayısta, kar afeti ocakta yaşandı.

Sıcaklık sapmaları görülüyor

Türkiye ortalama sıcaklığı geçen yıl 15,4 dereceyle 1981-2010 ortalamasının (13,5 derece) 1,9 derece üzerinde gerçekleşti. Türkiye ortalama sıcaklıklarında 1998 yılından bu yana (2011 yılı hariç) süreklilik arz eden pozitif sıcaklık sapmaları görülürken, en sıcak yıl 2 derecelik sapmayla 2010'da yaşandı.

Geçen yıl aylık ortalama sıcaklıkları, tüm aylarda 1981-2010 ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. Özellikle şubat ve mart ayı sıcaklık farkları 4 derecenin üzerinde oldu.

Geçen yılın ilkbahar mevsimi normallerinden 3 derecelik sapmayla 1971 yılından beri görülen en sıcak ilkbahar mevsimi olarak kayıtlara geçti.

En çok yağış Rize ve Artvin'de

Türkiye yıllık ortalama alansal yağış miktarı 574 milimetre olurken, uzun yıllar değerlendirmelerine göre ülkede en yüksek yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Rize ve Artvin kıyılarında bin 600 milimetrenin üzerinde gerçekleşti. En düşük yağışlar 250-400 milimetreyle İç Anadolu'nun orta kesimleri ile Şanlıurfa ve Iğdır çevrelerinde gözlendi.

Son 30 yılın en yüksek ikinci yağışlı yılı

Türkiye geçen yıl ortalama 658,7 milimetre yağış aldı. Buna göre, 2018 yılı yağışları uzun yıllar normalinden yüzde 14,8, 2017 yılı yağışından yüzde 30 daha fazla gerçekleşti. 2017'de kurak bir yıl geçiren Türkiye, 2018'de son 9 yılın en yüksek birinci ve son 30 yılın en yüksek ikinci yağışlı yılını geride bıraktı.

1981 yılından bu yana 38 yılın 10'u kurak seyretti

Geçen yıl için yapılan kuraklık değerlendirmesine göre, 2018 yılında ülke geneli normali civarı ve nemli, İpsala, Samsun, Kayseri ve Tokat civarı orta derecede kurak, Manisa, Rize ve Artvin ise hafif derecede kurak geçti.

Türkiye genelinde 2018 yılı nemli geride kalırken, 1981 yılından bu yana 38 yılın 10'u kurak seyretti. 2008 yılı ise bu dönemde en kurak yıl oldu.

Kaynak: AA