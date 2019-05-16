Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından bizzat yönetilen, Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca idare edilen tatbikat, Deniz Kuvvetlerinin eğitim seviyesini artırmak maksadıyla tüm ana ast komutanlıkların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Düşman denizaltısı batırıldı

Tatbikat kapsamında savaş gemilerinden kalkan aralarında Sea Hawk’ların da bulunduğu son teknolojik 4 deniz helikopteri, tanziri düşman denizaltısını bulmak için eğitim sahasına hareket etti.

Senaryo gereği helikopterler, bölgede sonar daldırması gerçekleştirdi.

Tatbikatta denizaltının helikopterler tarafından tespit edilmesi üzerine diğer savaş unsurlarıyla hücum yapıldı. Başarılı bir hücumun sonucunda düşman denizaltısı batırıldı.

Su üstü hedefi güdümlü mermiyle imha edildi

ASELSAN tarafından geliştirilen insansız deniz aracı "Albatros" adı verilen su üstü hedeflerine su üstü atışları gerçekleştirildi. TCG Salihreis firkateyninden yeri tespit edilen düşman su üstü hedefi, güdümlü mermi atılarak batırıldı.

Kaynak: AA