Yunanistan basını, 131 gemi ve 57 uçağın katılımıyla gerçekleştirilen ve 25 Mayıs tarihine kadar devam edecek Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

Turkey launches largest annual military drill in Aegean, EastMed https://t.co/1T3WbHHpGx pic.twitter.com/JJmtmvc0rr — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 13 Mayıs 2019

Haberlerde, bu tatbikatın Mavi Vatan Tatbikatı'ndan daha büyük olduğuna özellikle vurgu yapıldı.

Aralarında Star ve Sky adlı Yunan televizyon kanallarının da yer aldığı Yunan medyasındaki haberlerde, şu bilgilere yer verildi:

“Denizkurdu-2019 Tatbikatı, Türkiye’yi çevreleyen üç denizde; Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de icra edilecek. Tatbikatta çok çeşitli savaş senaryoları tatbik edilecek. Tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde yer alacak olan fırkateynler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı gemiler Aksaz Deniz Üssü limanından çıkarak denize açıldı. Bu arada asimetrik tehdit senaryosu gereği, teröristlerin fırkateyn ve helikopterini etkisiz hale getiren durdurma operasyonları icra edildi."

"Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve hakimiyetini pekiştiriyor"

"Senaryo gereği, karadan deniz hedeflerine doğru top ve füze atışları da gerçekleştirilecek. Türk Denizkurdu Tatbikatı her 2 yılda bir yapılıyor. Türk medyası, dünyada çok az ülkenin 2 aylık kısa bir süre içinde Mavi Vatan ve Denizkurdu tatbikatları çapında 2 büyük tatbikat yapabileceğini duyuruyor. Bu bilgiyi veren haber kaynakları, gerçekleştirilen bu dev boyutlu tatbikatların, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve hakimiyetini pekiştireceğini, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kısıtlama ve sınırlandırma politikaları güdenlere bir cevap teşkil edeceğini duyuruyor."

Yunan basını, Mavi Vatan ve Denizkurdu tatbikatlarının Türkiye tarafından, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine karşı baskı manivelası olarak kullanıldığını da belirtti.

"Ankara, ateşle oynuyor"



Bu arada, Denizkurdu tatbikatı ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili konuşan Yunan anamuhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi Sözcüsü Yorgos Koumoutsakos, "Ankara, ateşle oynuyor. Avrupa Birliği kınama beyanlarıyla yetinmeyip caydırıcılık içeren tutumlar takınmayı ciddi bir şekilde gündemine almalı" dedi.

Yunan medyası Denizkurdu tatbikatını duyururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ege adalarının silahtan arındırılmasının gerekliliği konusundaki beyanına da yer verdi.

Haberlerde Erdoğan’ın, Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda ne Avrupa Birliği'nden (AB) ne de ABD’den çekinmediğini ima ederek şunları söylediği aktarıldı:

"Türkiye hiçbir ülkenin müstemlekesi veya sömürgesi değildir. Topraklarında darbecileri ve katilleri misafir edenler bize adalet dersleri veremez."

"Yunan Silahlı Kuvvetleri tatbikatı yakından takip ediyor"

Haberlerde, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’nin Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nı yakından takip ettiği, Yunan hükümetinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına almaya çalıştığına dikkat çekildi.

Bu konuyla ilgili Yunan televizyon kanallarında yapılan açık oturumlarda, hiçbir Avrupa ülkesinin Türkiye ile ikili ilişkilerini bozmak istemeyeceğine işaret edilerek, bazı AB yetkililerinin Yunanistan lehine söylediklerinin aksine, Yunanistan’ın Avrupa Birliği'nden beklediği desteği hiçbir zaman alamayacağına vurgu yapıldı.

Kaynak: TRT Haber