Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
[Fotoğraf: twitter.com/tcsavunma]
Şanlıurfa'da, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK mensubu yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Sınır Güvenliği Milli Savunma Bakanlığı
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