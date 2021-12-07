Körfez Krizi’nin baş gösterdiği Haziran 2017'de, Türkiye'den Katar'a tonlarca gıda malzemesi gönderildi. Bu süreçte Katar'ın Türkiye'den ithalatı 3 katına çıktı. Katar'da uzun soluklu Türk yatırımlarının da yolu açıldı.

Türkiye'nin desteği ile sadece 6 ay gibi bir sürede, Katar'da inek ve tavuk çiftlikleri kuruldu. Körfez ülkesi, 2018 ve 2019'da da Türkiye'deki yatırımlarına da ara vermedi.

Salgın sürecindeki durgunluğa rağmen yatırımlar devam etti

2020'nin başlarında tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınında dinamikler korundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası 2018 tarihli para takası anlaşmasını revize etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi süreci sonrası ilk ziyaretinin de Katar'a olması bu nedenle bir tesadüf değil.

2018'de Washington'la iplerin gerilmesi sonrası, ekonominin olumsuz etkilendiği süreçte Katar, Türkiye'nin yanında yer aldı. Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.

Yine 2018'de Türk ve Katarlı enerji firmaları, 5 milyar 200 milyon dolarlık doğalgaz ve petrokimya yatırımı anlaşması imzaladı.

Proje bedeli 18 milyar doları aştı

Türkiye'de faaliyet gösteren Katarlı şirket sayısı 180'in üzerinde. 2020 verilerine göre, Katar'daki Türk firmaları 150'ye yakın projeyi üstlendi. Proje bedelleri ise 18 milyar dolardan fazla.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi, 2019 yılı sonu itibarıyla 1 milyar 400 milyon doları geçti. Elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri, Türkiye'nin Katar'a ihraç ettiği başlıca kalemlerden.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası da önemli bir role sahip. Bu süreçte Doha, gerek altyapı gerekse proje yatırımlarına Türk firmalarını da dahil etti.

Türkiye'ye giren yabancı sermayenin çeşitlenmesinde Katar yatırımlarının önemli bir yeri var. Katar'ın fon birikimi, Türkiye'nin de sanayi ve teknoloji altyapısı, gelecek yıllarda iki ülke arası iş birliğinin süreceğine işaret ediyor.

Haber: Selin Yıldırım

Kurgu: Oğuzhan Uyar