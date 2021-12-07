Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a gitti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Hamad Uluslararası Havaalanı'ndan kalacakları otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

İş birliğinin artırılması için adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapacak. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması için adımlar da atılacak.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 7'nci Toplantısı'nda çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.