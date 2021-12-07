Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOGG Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak
[Fotoğraf: AA]
TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız" ifadeleri yer aldı.
Fuar Las Vegas'ta düzenlenecek.
Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 6, 2021
5-8 Ocak 2022
Las Vegas, ABD#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/HyTswuN7X9
Etiketler: TOGG
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