Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Duralı'nın vefat haberi büyük üzüntü yarattı. Taziye mesajları peş peşe geldi.

"Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin" paylaşımını yaptı.

Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim.



Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.



Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin. pic.twitter.com/Efg4pB2ixS — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 6, 2021

"Acımız büyük, eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" ifadelerini kullandı.

Acımız büyük.

Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’yı kaybettik.

Yersiz, yurtsuz değildi.

Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi.



Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam.

Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak… pic.twitter.com/URnktvtMn8 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 6, 2021

"Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz.



Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek.

Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/GNHtIfsw1o — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 6, 2021

Bakan Koca: Büyük bir hayat son buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 6, 2021

"Büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi"

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, paylaşımında, "Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi.

Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan Rahmet ve mağfiret diliyorum.

Başımız sağolsun" dedi.

Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi.

Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan Rahmet ve mağfiret diliyorum.

Başımız sağolsun. pic.twitter.com/h7YxQlkQar — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 6, 2021

"Kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan" ifadelerini kullandı.

Çelik, "İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan.

İnsanlık biraz daha eksik artık. #TeomanDuralı hocamıza Allah rahmet eylesin.

Fikir namusunun abidelerindendi.

Mekanı cennet olsun.

Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak. pic.twitter.com/TMAIs8ebAU — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 6, 2021



