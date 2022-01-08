Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akçakale hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman asker şehit oldu.

Bakanlık şehit olan askerlerin isimlerini de paylaştı: Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç

Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.