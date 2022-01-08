Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınır hattında 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Akçakale hudut hattında teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akçakale hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman asker şehit oldu.
Bakanlık şehit olan askerlerin isimlerini de paylaştı: Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç
Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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