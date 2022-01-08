Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu açıkladı.

Operasyonda ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. pic.twitter.com/ufZoYjL3yU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu.