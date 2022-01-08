Şanlıurfa Akçakale hudut hattında teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu.

Şehit askerler için taziye mesajı yayımlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Barış Pınarı Harekât Bölgesi, Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracımızın geçişi sırasında yaşanan patlamada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad şehri sınırındaki Gültepe Hudut Karakolu mıntıkasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının, bir askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesiyle yüreklere ateş düştüğünü bildirdi.

Bu hunhar ve hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Vatan nöbetinde şehit olan aziz millet evlatları ve kahramanlık numunesi kardeşlerim Teğmen Murat Alyakut'a, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Dökülen kanlarının yerde bırakılmayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak, bölücülük ve terör musibetinin kökü mutlak surette kazınacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında hain teröristlerin döşediği EYP’nin patlaması sonucunda şehit olan üç kahraman mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şanlıurfa/Akçakale hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kanları yerde kalmayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında "Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz; Murat Alyakut, Ertuğrul Ulupınar ve Enes Koç'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan kahramanlarımız Teğmen Murat Alyurt, Er Ertuğrul Ulupınar ve Er Enes Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadaki açıklamasında, "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerin hain pususu sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Murat Alyakut, Ertuğrul Ulupınar ve Enes Koç'a Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 8 Ocak 2022'de şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman evladımızı kaybettik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şanlıurfa Akçakale’de kahraman askerlerimizin hain bir saldırıda şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Akçakale sınır hattımızda PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Akçakale hudut hattından gelen acı haber hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kahramanlarımız; Murat Alyakut, Ertuğrul Ulupınar ve Enes Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan kahramanlarımız Murat Alyakut, Ertuğrul Ulupınar ve Enes Koç'a Allah'tan rahmet diliyoruz… Bu saldırıları yapanlar bedelini ödeyecek. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..." paylaşımında bulundu.