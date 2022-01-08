Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Mısır'daki trafik kazasına ilişkin yapılan açıklamada ise "Mısır’da bugün El-Tor kentinden Süveyş’e giden otobüsün bir minibüsle çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır’a başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.