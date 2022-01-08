Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
66 bin 237 yeni vaka
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 COVID-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!" dedi.
Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun! pic.twitter.com/AXyH3q8vg1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2022
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