Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından hızlı tren ile Karaman'a seyahat etti.

Erdoğan, ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculukta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Bir hafta boyunca seferler ücretsiz

AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, burada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Karaman-Konya arası hızlı tren ücretinin 35 TL olduğunu ifade etti.

Konya-Karaman arası 40 dakikaya inecek

Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresi yüksek hızlı tren ile 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki yolculuk süresi de 2 saat 40 dakikaya inecek.

102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi. Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak proje pek çok avantajı beraberinde getirecek. Kazalar azalacak; zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak.

Hattın devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla güzergahında ise yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandı. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar sürüyor. Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.