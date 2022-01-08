Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 40 dakikada gelinebilecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya-Karaman-Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır.

"Mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik"

Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları daha sonraki yıllarda malesef ihmal edilmişti. Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometrede devraldığımız mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Sivas hızlı tren hattının deneme sürüşleri başladı. İnşallah en kısa sürede onu da açıyoruz. Bu hattı önce Erzincan’a ardından Erzurum’a daha sonra da Kars’a kadar uzatarak uluslararası bir güzergah haline dönüştüreceğiz. https://t.co/4c5gWodjOY pic.twitter.com/bHG9E4zDZx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2022

Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bir zamanlar batıda yüksek hızlı trenlere binerdik ve rabbim nasip etti. Bütün mesele gönül meselesi. Biz azmettik, tevekkül ettik rabbim de bizlere bunu yapmayı nasip etti. Tamamladığımız 2368 kilometre yeni demiryolu hattına sürekli ilaveler yapıyoruz. Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının deneme sürüşleri başladı. En kısa sürede inşallah onu da açıyoruz. İnşası süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı ihracatımız açısından çok önemli bir proje.

Bugün ayrıca çeşitli kurumlarımıza, belediyemize ve özel sektörümüze çeşitli açılışlarımızı yapıyoruz. TOKİ tarafından inşa edilen 514 konutu buradan resmen hizmete alıyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, Hatice ve Hakkı Polat Huzurevi'nin, tarım yatırımlarının, sulama ve taşkın koruma yatırımlarının, enerji alt yapı yatırımlarının, sağlık kompleksimizin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz.

Biz yola çıktığımızdan bu yana Karaman hep bizimle birlikte yürüdü. Biz de Karaman ile yürüdük. Karaman tüm bu sevgilere layık. Burada tekrar altını çizerek ifade ediyorum bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bu anlayışla çalıştık, çabaladık. Bizim hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir.

"Bu oyunların her biriyle teker teker yüzleştik ve mücadele ettik"

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısı üzerinde inşallah tüm bunları da gerçekleştireceğiz. Sizler de takip ediyorsunuz dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor. Koronavirüs salgını ile tamamen gün yüzüne çıkan bu değişimi yakalamakta kararlıyız. Geçmişte tek parti faşizmi ile ülkemizin önünü kestiler. Türkiye'yi kendi içine kapatmak için nice siyasi ve sosyal kaos tuzakları kurdular. Bu kısır döngüyü kırmak isteyen herkesi de bir şekilde saf dışı bıraktılar. AK Parti iktidarı döneminde bu oyunların her biriyle teker teker yüzleştik ve mücadele ettik.

Milletimizin desteği ile bu mücadelenin hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Siz destek verdiniz, yanımızda durdunuz ve eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye her alanda çağ atlatacak yatırımlarla ülkemizi büyüttük.

Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek. Soruyorum, inanır mıydınız? Şimdi kaptan köşküne geçtim pilotla beraber yüksek hızlı treni kullandık.

"Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültüye"

Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da gerçekleştirdik. İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihimizin en üst seviyesine getirdik. Nankörleri koy bir kenara takdir eden eder. Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültüye. Eski Türkiye'nin ne olduğunu aslında en iyi onlar biliyor. Varsın millet sefalete, umutsuzluğa garg olsun yeter ki bunların gemileri yürüsün dertleri bu.

[Erdoğan'dan TTB'ye TURKOVAC tepkisi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da TTB olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? https://t.co/4c5gWodjOY pic.twitter.com/OWdmRz0Gdr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2022

"Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı?"

Tabi, ülkemizde malesef böyle bir muhalefet, siyaset anlayışı var. Yalansa yalan, dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC aşısını üretiyor, adamlar böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekar, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlar hiç sesiniz çıkmadı. Bu cambazlar, sahtekarlar malesef o dönem hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını savunmadı. Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde var mı? Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık.

Kimin ülkenin ve milletin aydınlık geleceği için gecesini gündüzüne kattığını kimin milletin felaketinden medet umduğunu herkese göstereceğiz.

Dün Gezi olaylarındaki meselenin ağaç, 17-25 Aralık kumpasındaki meselenin adalet olmadığı artık şüpheye mahal olmayacak kadar netleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin de gözlerinin yaşına bakmayacağız.https://t.co/lRRGjKZIpR pic.twitter.com/wDUXsruB5o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2022

"Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız"

20 aralık'ta ne yaptık? 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu, bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? Siz bizim yanımızda olduğunuz müddedçe durmak yok yola devam diyoruz. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Fahiş fiyat artışı ve enflasyon yüzünden vatandaşımızın canının yandığını biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Yaptığımız yatırımlarla, geçmişte şehirlerimizi nasıl kaldındırdıysak şimdi de ekonomide aynısını yapacağız.

Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.

Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz.

Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz.