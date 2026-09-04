Silivri'deki gemi kazasına ilişkin kaptanların ifadelerine ulaşıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, savcılığın şüpheliler 1. kaptan Ahmet Erarslan, 3. kaptan Murat Evciman hakkında tutuklama talepli gönderdiği sevk yazısında, olay anında Alsu gemisinin köprü üstünde yalnızca şüpheli 3. kaptan/vardiya zabiti Evciman'ın bulunduğu, herhangi bir gözcü veya dümenci görevlendirilmediği, şüpheli Evciman'ın gemiye olaydan iki gün önce katıldığı ve kaza anındaki 00.00-04.00 vardiyasını tuttuğu, gemiyi, manevra kabiliyetini ve köprü üstü cihazlarını henüz yeterince tanımayan tecrübesiz vardiya zabitinin köprü üstünde tek başına bırakıldığı aktarıldı.

Yazıda, şüpheli 1. kaptan Ahmet Erarslan'ın olay anında köprü üstünde bulunmayarak kamarasında istirahat halinde olduğu, şüpheli Erarslan'ın savunmasında da gözcü bulunmadığını, şirketin Emniyetli Yönetim Sistemi gereğince gözcü bulundurulması gerektiğini, gözcü görevlendirilmesine ilişkin inisiyatifin kaptanda bulunduğunu ve olay sırasında kendi inisiyatifi doğrultusunda gözcü görevlendirilmediğini açıkça beyan ettiği kaydedildi.

Beyanın, bilirkişi raporunda yer alan "köprü üstü vardiya organizasyonunun usulüne uygun oluşturulmadığı ve kaptanın seyir emniyetine ilişkin denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği" yönündeki tespitlerle örtüştüğüne değinilen yazıda, şüpheli Evciman'ın ise karşı geminin telsiz mutabakatına aykırı tehlikeli manevrasını yaklaşık 0,5 deniz mili gibi yakın bir mesafede fark ettiği, buna rağmen çarpışmayı önlemek veya sonuçlarını azaltmak amacıyla zamanında hız azaltma, makine stop yahut tam tornistan manevrası yapmayarak yalnızca iskele yönündeki rota değişikliğine devam ettiği, bilirkişi heyetince bu hususların kazanın meydana gelmesi ve neticenin ağırlaşması bakımından kusur oluşturduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Sevk yazısında, "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin çarpma sonucunda battığı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata halen ulaşılamadığı da dikkate alınarak şüpheliler Erarslan ve Evciman'ın "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.

Yazıda ayrıca, şüpheliler Murat Gezgin, Necip Meraloğlu, Barış Hazar ve Serkan Ayar hakkında ise "yurt dışına çıkamama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları istendi.

"Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır"

Hakimlik kararında ifadesine yer verilen şüpheli 1. kaptan Ahmet Erarslan, gemiye bir ay önce katıldığını, kazanın yaşandığı saatte istirahatte olduğunu, kaza saatinde geminin kendi sevk ve iradesinde olmadığını, olay anında geminin yüksüz olduğunu, kaza anında yaslama sesi duyduğunu, kalktığında güverte reisi Süleyman Eker'in "çarpıştık, çarpıştık" şeklinde bağırmasını duyduğunu, köprü üstüne çıktığında "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiyi sancak kıç omuzluğunda ışıkları yanar vaziyette gördüğünü, iki gemi arasındaki mesafenin yaklaşık 300 metre civarında olduğunu söyledi.

Alsu gemisinin sola dönüşe geçtiği esnada yaklaşık 2-3 dakika "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin ışıklarını gördüğünü, dönüşün bitmesine yakın "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin ışıklarının tamamen kaybolduğunu, geminin dönüşünün 5 dakikaya yakın sürdüğünü aktaran Erarslan, ifadesinde şunları kaydetti:

"Radardan mevkisine baktım ve yaklaşık 1-2 dakika içerisinde gemi kayboldu. Artık radardan da gözükmedi. Hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum. Durumu bildirdim. Kaza anında gemi üstünde gözcü bulunmuyordu. Gemide gözcü bulundurmak kaptanın insiyatifine bağlı olup trafiğin yoğun olduğu kısımlarda gözcü bulundurulması gerekmektedir. Biz 'Tuğberk İmamoğlu' gemisine çarpmadık. 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemi, gemimize 'İskeleye al' uyarısı yaptıktan sonra gemimiz iskeleye aldığı halde 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemi kendisini iskeleye alması yerine sancağa alması nedeniyle gemimize çarpması neticesinde kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Bilirkişi raporunda hakkımda yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Yaşanan olayda bir kusurum bulunmamaktadır. Gemimiz şiddetli biçimde çarpmış olsaydı, bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi. 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin AIS cihazı kapalı konumdaydı."

"Gemiyle iletişim kurmaya çalıştık ancak bir cevap alamadık"

Şüpheli 3. kaptan Murat Evciman da ifadesinde, gemiye 31 Ağustos'ta bindiğini, 7 aylık mesleki tecrübesi bulunduğunu, olay anında geminin kumandasının kendisinde olduğunu, ayrıca bir gözcünün görev yapmadığını, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin "İskeleye al" şeklinde telsizden seslendiğini, radardan baktığında gemiyi gördüğünü, çıplak gözle baktığında ise geminin fenerini görmediğini söyledi.

Evciman, diğer gemiyle aralarındaki mesafenin 500 metreye kadar kaldığı esnada "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin birden sancağını alıp rotasını Alsu gemisinin üzerine doğru çevirdiğini, geminin manevra yapacağını düşündüğünü ve telsizden "Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme." şeklinde seslendiğini, seslendikten sonra aralarındaki mesafenin azalmasından dolayı geminin rotasını iskeleye doğru çevirdiğini iddia etti.

"Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin üzerine doğru gelmeye devam ettiğini öne süren Evciman, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin bulunduğum gemiye sancak almaya başladığı andan itibaren ışıklarını görüyordum. 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemi iskele baş omuzundan bulunduğum geminin sancak baş omuz kısmından çarptı. Bu şekilde çarpışma olduğu anda hemen köprü üst katından birkaç basamak inerek 'Çarpışma oldu' diyerek bağırdım. Hemen köprü üstüne geldiğimde geminin ışıklarını gördüm. Kazadan yaklaşık 20 saniye sonra köprü üstüne ikinci kaptan Barış Hazar geldi. Gemiyi tam sağa doğru çevirip 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemiden uzaklaştırdı. Çatışmadan sonra gemiyle iletişim kurmaya çalıştık ancak bir cevap alamadık. Çatışma hakkında yaklaşık 10-15 dakika sonra Sektör Marmara'ya bilgi verildi. Kaza diğer geminin rotasını üzerimize doğru çevirmesinden kaynaklanmıştır."

Hakimliğin yazısında, şüpheliler Erarslan ve Evciman'ın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.

Şüpheli 2. kaptan Barış Hazar ise ifadesinde, kaza sırasında istirahatte olduğunu, vurmanın etkisiyle yataktan kalktığını, üçüncü kaptanın bağırmasıyla hemen köprü üstüne çıktığını, kendilerine çarpan gemiyi gördüğünü, Alsu gemisinin sancak baş omuzluğuna diğer geminin iskele baş omuzluğunun ikinci kez çarptığını, karşıdaki geminin savrularak iskele kıç omuzluğunun Alsu gemisinin sancak bordasına çarptığını ve sancak alabanda manevrası yaparak geminin diğer gemiden uzaklaşmasını sağladığını iddia etti.

Yazıda, şüpheliler 2. kaptan Barış Hazar, başmühendis Necip Meraloğlu, makine yağcısı Serkan Ayar ve 2. makinist Murat Gezgin'in üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin somut delillerin mevcut olduğu, bu delillerin niteliğine göre adli kontrol uygulamasının ölçülü olacağı kanaatine varıldığından haklarında "yurt dışına çıkamama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Alsu gemisinde ifadeleri alınan 9 şüpheliden 6'sı Silivri Adliyesi'ne sevk edilmiş, savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 1. kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman tutuklama, şüpheliler 2. kaptan Barış Hazar, başmühendis Necip Meraloğlu, makine yağcısı Serkan Ayar ve 2. makinist Murat Gezgin adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderilmişti.