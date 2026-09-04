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Dünya
AA 04.09.2026 18:30

Almanya'da RWE'nin enerji hatlarının yakınında füze fırlatma düzenekleri bulundu

Alman enerji şirketi RWE, polis ekiplerinin Dormagen yakınlarındaki bir trafo merkezinin çevresinde şüpheli füze fırlatma düzenekleri bulduğunu duyurdu.

Almanya'da RWE'nin enerji hatlarının yakınında füze fırlatma düzenekleri bulundu

Şirketten yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin perşembe akşamı Neurath elektrik santralinin kuzey doğusundaki trafo merkezi bölgesinde şüpheli füze fırlatma mekanizmaları bulduğu ve durumu RWE yönetimine bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu araziden geçen yüksek gerilim hatlarının mülkiyetinin RWE Power şirketine ait olduğu, bu kritik bulgunun santral operasyonları üzerinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı

Enerji altyapısının güvenliği ve sürdürülebilirliğinin RWE için en yüksek öncelik olduğu ifade edilen açıklamada, şebeke operatörü Amprion ve ilgili resmi makamlarla tam koordinasyon içinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Mevcut prosedürler kapsamında şirket tesislerinin ve enerji nakil hatlarının düzenli olarak denetlendiği belirtilerek, "Güvenlik gerekçesiyle, alınan özel koruma önlemleri veya güvenlik konseptlerinin detaylarına ilişkin kamuoyuna bilgi paylaşılmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Almanya genelinde son günlerde aralarında RWE'ye ait kritik tesislerin de bulunduğu enerji altyapılarına yönelik peş peşe şüpheli sabotaj girişimlerinin yaşanması dikkati çekiyor.

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