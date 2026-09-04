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Ekonomi
AA 04.09.2026 18:54

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 190,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,08 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin faiz artışı beklentilerini yeniden canlandırmasıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı, cari denge, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon Euro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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