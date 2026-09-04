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TRT Haber 04.09.2026 14:11

Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu.

Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi

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Gemi Milli Savunma Bakanlığı
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