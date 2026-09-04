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TRT Haber 04.09.2026 13:53

İstanbul'da kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını, eylül ayı içinde ilk konutların teslimlerini yapacaklarını açıkladı.

İstanbul'da kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu

Bakan Kurum, COP31 sürecinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'da ne zaman hayata geçeceğine yönelik soruyu şöyle cevapladı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini sayın Cumhurbaşkanımız tüm milletimize ilan etti. Bu kapsamda 500 bin konutu 81 ilimizde yapıyoruz. Buna ilave olarak da İstanbul’umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul’da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz.  Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin neticelendireceğimiz şartları Kabine’de sunacağız ve Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır."

İstanbul'da kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu

Kiralık konutların bir kısmının tamamlandığını açıklayan Bakan Kurum, "Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. İstanbul’da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek" dedi.

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İstanbul Murat Kurum Sosyal Konut Projesi
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