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Gündem
AA 24.04.2025 08:37

Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı yapıldı

İstanbul'da, dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi.

Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı yapıldı
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı yapıldı

Gül, sonrasında Büyükçekmece'de de incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyen Gül, depremin etkilerini asgariye indirmek için ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. 

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