Siirt ve Van'da yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Van Devlet Tiyatrosu salonunda noter huzurunda düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.

Programa katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, dağları, gölü ve bereketli topraklarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'ın, Türkiye'nin ve bölgenin incisi, doğunun yükselen şehri olduğunu söyledi.

Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini anımsatan Bulut, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugün Van'da hak sahiplerini belirliyoruz. 6 bin 803 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Hak sahibi olacak vatandaşlarımızın yeni yuvalarında aileleriyle ağız tadıyla oturmalarını temenni ediyorum. Barınma, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu yüzden ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamak her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. AK Parti iktidarları olarak 23 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine her zaman sizleri aldık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk."

Bulut, özellikle dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasının en öncelikli gündemlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu anlayışla TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon 750 bin konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımıza sıcak yuva oldu. Hamdolsun, hem ailelerimizin hayallerini gerçekleştirdik hem de evlatlarımızın geleceğini teminat altına aldık." dedi.

"Alnımızın akıyla verdiğimiz sözleri yerine getirdik"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yaraları sarmak için hızla çalışmaya başladıklarını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Adeta bir seferberlik ruhuyla çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde tam 455 bin konutu rekor bir hızla inşa ettik. Tabii ki bu bir rekor çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem ve kararlılıkla günde 550 konut ürettik. Dolayısıyla 'Yapamazsınız', 'yapamazlar' diyenlere sakın ola inanmayın. Nasıl geçmişte 1 milyon 750 bin konutu yaptıysak, deprem bölgesinde çok kısa sürede 600 bin konutu tamamladıysak burada da en kısa sürede bu konutları tamamlayacağız. Alnımızın akıyla verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Allah'ın izniyle deprem bölgesi tarihe geçecek bir diriliş hamlesiyle yepyeni bir çehreye kavuştu."

Vatandaşlara güvenli, huzurlu, sıcak yuvalar kazandıklarını ifade eden Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yeni yuvalarımızla Van'dan başlayarak tüm bölgemizde huzur ve refah rüzgarları esecek, kardeşlik bağlarımız daha da pekişecek. Terörsüz Türkiye süreciyle terörün karanlık gölgesi tamamen kalkacak. Bölgemiz artık acıyla değil bereketli yatırımlarla, kalkınmayla anılacak. Doğusuyla, batısıyla 780 bin metrekare vatan toprağımızın her bir karşısında birlik ve beraberlik içinde daha güvenli, daha müreffeh bir hayat süreceğiz. Gençlerimiz, emeklilerimiz, ailelerimiz yeni evlerinde geleceğe umutla bakacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin her köşesinde en muazzam eserleri sizlerle üreteceğiz. Milletin iradesini, kardeşlik destanını hiç kimse bozamayacak. Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nı ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Tabii bu bir güven, inanç ve adanmışlık meselesi. Bugün bunu Van'da görüyoruz."

Yeni Van Stadı inşaatının da çok kısa sürede başlayacağı müjdesini veren Bulut, "Doğuda, bu karın altında, soğuk havada futbola olan bu sevda, bu aşk bir Trabzonlu olarak beni çok gururlandırıyor. Önceki yıllarda oynanan Trabzon-Van maçlarını belki buraya gelerek seyretme imkanı bulacağız. Onun için bu stat beni de heyecanlandırıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Ev sahibi olmak bizim kültürümüzde çok önemli"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, ilgili bakanlıkların desteğiyle Van'ın her alanda imar ve inşa edildiğini, eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kentte 100-120 milyar liralık yatırımın yapıldığını söyleyen Balcı, "Ev sahibi olmak bizim kültürümüzde çok önemli. TOKİ'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Deprem bölgesinde 400 bini aşkın konutu tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturdular. Bu, dünyada çok az devletin başarabileceği bir iştir ve biz bununla gurur duyuyoruz. TOKİ, 15 yıl önce yaşanan depremde de şehrimize adeta merhem olmuştur. Bugün Van'ın neresine giderseniz gidin TOKİ'nin emeğini, katkısını mutlaka görürsünüz. Bu da Van'ımıza değer katan çok önemli bir hizmettir. Kendilerine müteşekkiriz. Ülkemizi heyecanlandıran, milletimize yuva olacak 500 bin konut projesi kapsamında, ilimizde yapılacak konutların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Biz bu şehir için yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, TOKİ'nin Türkiye genelindeki konut hamlesinin 2002'den sonra ivme kazandığını, Van'da 2011'de meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmaların önemli bir başarı örneği olduğunu vurguladı.

Türkmenoğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında ülke genelinde 500 bin depreme dayanıklı konutun inşa edileceğini, bunun 6 bin 803'ünün de Van'da yapılacağını anımsattı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bugüne kadar vaat edilip de hayata geçirilmeyen hiçbir sözlerinin olmadığını, bu nedenle her yerde vatandaşlarla gönül rahatlığıyla bir araya geldiklerini vurguladı.

"TOKİ'nin projeleri devam edecektir"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise geçmişle geleceği, yeşil ile yapıyı, insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettiklerini, yatay mimariyi esas alan projeler geliştirdiklerini, deprem bölgesinde yeni şehir alanları kurduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasıyla Van'da yeni sosyal konutlar inşa edeceklerini vurgulayan Sungur, "Van merkez ve ilçelerimiz için kuraları çekiyoruz. Kampanyaya Van merkez başta olmak üzere Edremit, İpekyolu, Tuşba, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerimizden 64 bin 824 vatandaşımızın talebi olmuştur. Noter ve sizlerin huzurunda kuralar çekilecek, burada olmayan vatandaşlarımız da canlı izleyebilecek ve 6 bin 803 hak sahibi belirlenecektir. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde, mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesin, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin projeleri devam edecektir." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da konutların hem aileler için güvenli bir yaşam alanı sunacağını hem de kentin kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Konuşmaların ardından çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Programa, vali yardımcıları, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Seyfullah Şağban, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1627 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, inşa edilecek konutların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Suver, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde büyük bir konut seferberliği başlatıldı. Deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Deprem tehlikesine karşı dayanıklı, dirençli binalar ve şehirleri yeniden kurmamız lazım. Hedefimiz 'Türkiye Yüzyılı'nda her alanda güvenli bir ülke inşa etmektir. Bu amaçla 6,5 milyon binanın dönüşümü ve değişimi başlatıldı ve devam ediyor." dedi.

Bu konutların bir başlangıç olacağını, devamının geleceğini ifade eden Suver, "Sizlerin samimi gayreti ve dualarınızla bunun arkasını da getireceğiz. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan konutların tespit çalışmaları başlatılmıştır. İnşallah bundan sonra yaşadığımız mekanlarda akşam başımızı yastığa koyduğumuzda güven içinde yatabilecek, endişe duymayacağız. Bugün bu çekilişte kazananlar sevinsin, kazanamayanlar üzülmesin. İnşallah onlar da konut sahibi olacak, inşallah onlara da sıra gelecek." diye konuştu.

Vali Kemal Kızılkaya da kentte altyapı, üst yapı, konut, millet bahçeleri gibi sundukları birçok hizmette kendilerine her türlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Herkesin kura sonuçlarını heyecanla beklediğini belirten Kızılkaya, "Özellikle kentsel dönüşümle birlikte ilimizde kalıcı ve daha güzel konutlara, gelişen konut kapasitesine kavuşma anlamında çok güzel yarınlar bizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

"Bu rakamlar milletimizin devletine ve TOKİ'ye duyduğu güvenin en açık göstergesidir"

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Herkes için konut, herkes için güvenli yaşam" anlayışıyla bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 750 binin üzerinde konut ürettiklerini söyledi.

500 bin sosyal konut kampanyasının da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olduğunu ifade eden Caniklioğlu, "Bu kampanyaya dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı konutlara kavuşması amacıyla başlanmıştır. 500 bin sosyal konut kampanyasına Türkiye genelinde 8 milyon 840 binin üzerinde başvuru yapılmış, 5 milyon 234 bin başvuru geçerli kabul edilmiştir. Bu rakamlar milletimizin devletine ve TOKİ'ye duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Kampanyamız tam anlamıyla her kesimi kapsayıcı adil bir sosyal konut hamlesidir. Bu yoğun talebi karşılamak amacıyla Siirt genelinde toplamda 1627 sosyal konut planlanmış ve projelendirilmiştir." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından çekilen kuralar ile hak sahipleri belirlendi.

Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kaymakamlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.