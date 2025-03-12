Siber suçlara yönelik 25 ilde operasyon: 76 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli toplam 25 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda, 76 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden 'büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü' adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan 'işlem ücreti' adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi."

Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirten Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini bildirdi.

"Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır"

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, MASAK çalışanlarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, vatandaşlara "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 'Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım." çağrısında bulundu.