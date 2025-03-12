Sağlık Bakanlığı'nın atama kurası detayları belli oldu

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre başvurular, Sağlık Bakanlığı’nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Adayların başvuru formunu doldurarak tercihlerini kesinleştirmesi gerekiyor. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak.

Kura yöntemi, belirlenen puanlı sistem çerçevesinde yapılacak.

Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecek.

Özellikle eczacı ve diş tabibi kadrolarında, adayların önceki kura dönemlerinden elde ettiği puanlar da dikkate alınacak.

Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklanacak.