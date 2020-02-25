Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Emekli maaşlarında kesinti olacak, bayram ikramiyesi kaldırılacak" şeklindeki haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın-yayın organlarında 'SGK'da çok konuşulacak çalışma' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.

"Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması bulunmamaktadır"

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

"Maksatlı haberler, vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşıyor"

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

"Hukuki hakkımızı kullanacağız"

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."