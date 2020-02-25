Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor"

Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor. Rusya rejime hava dahil en üst düzeyde destek veriyor. Bizim burada 911 kilometre sınırımız arken biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bütün tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de bütün bu tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı duramayız. İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor.https://t.co/NdskPmIqny pic.twitter.com/aizZIHpqWF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2020

"En geç 5 Mart’ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir"

Rus heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron’la aynı şekilde Merkel ve sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim için Putin'le belirlediğimiz tarih en geç 5 Mart’ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.

Koronavirüs salgını

Sağlık konusundaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalara uymaktayız. İran ile attığımız adım bunun bir neticesidir. Çünkü oradan bir koronavirüsün ülkemize sıçraması Allah göstermesin bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Bu hassasiyeti korumak zorundayız bu Irak olur İtalya olur neresi olursa olsun burada tereddüt göstermeye hakkımız yok.

"Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın"

Muhalefetin söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın.

Ne diyor muhalefet? Gidip Esed ile görüşeceksiniz diyor. Bu nasıl muhalefet ya? Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor. Bizim ülkemizin sınırlarına dayanıyor milyonlarca insan, bunları sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye... O aklı sen kendine sakla da bir işe yarasın hiç olmazsa.

Bizim kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım, Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var.

Suriye Milli Ordusu'ndan bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Evet var. Yine bay Kemal şunları da sorsun ya: Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var veyahut da Sudan’dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var? Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydalar var. Ve ortak paydalar çerçevesinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Şu anda Suriye'de bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı şeref telakki ediyorlar. Oraya gidişlerinin manevi boyutu da var ama bundan Bay Kemal anlamaz.