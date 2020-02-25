Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütü PKK'ya 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.
MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.
Etiketler: tsk son dakika operasyon mitSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:25
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