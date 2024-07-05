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TRT Haber 05.07.2024 10:48

'Seyahatsever' projesi için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever Projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

'Seyahatsever' projesi için başvurular başladı

Ayrıntılar gelecek...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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