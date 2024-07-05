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HABER GİRİŞ
05.07.2024 10:48
, 05.07.2024 10:52
SON GÜNCELLEME
05.07.2024 10:52
'Seyahatsever' projesi için başvurular başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever Projesi için başvuruların başladığını duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Osman Aşkın Bak
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