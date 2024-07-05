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Gündem
TRT Haber 05.07.2024 09:57

Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda rakibini mağlup ederek altın madalya kazanan Alperen Berber, galibiyetini tarihi Türk sembollerinden bozkurt işareti ile kutladı.

Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi galibiyetini tarihi Türk sembollerinden bozkurt işareti ile kutladı.

Merih Demiral'dan bozkurt selamı

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Demiral, attığı golü bozkurt işareti ile kutlamıştı.

Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı

Bunun üzerine UEFA, milli futbolcu hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma açmıştı.

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