Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi galibiyetini tarihi Türk sembollerinden bozkurt işareti ile kutladı.
A Milli Futbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.
Demiral, attığı golü bozkurt işareti ile kutlamıştı.
Bunun üzerine UEFA, milli futbolcu hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma açmıştı.