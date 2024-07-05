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Gündem
TRT Haber 05.07.2024 10:40

TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece yörüngesine fırlatılacak.

TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Geçen ay Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine gönderilen Türksat 6A, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saati ile 00.20'de yörüngesine fırlatılacak.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Türkiye uydu ihracatçısı konumuna yükselecek

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.

Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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Milli Uzay Programı Türksat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uydu Uzay Çalışmaları
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