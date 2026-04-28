Gündem
TRT Haber 28.04.2026 12:56

Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağını ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu. Hafta sonu birçok bölgede kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

[Fotograf: AA]

MGM'nin uzun vade hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonuna doğru yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakacak.

Hava sıcaklıklarındaki düşüş cuma günü Marmara ve Ege bölgelerinden giriş yapacak. Hafta sonu ise bu düşüş tüm yurtta hissedilecek ve sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Yayımlanan haritalara göre, hafta ortasına kadar yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu ve ılık bir hava hakim olurken, cuma günü itibarıyla yağışlı sistem etkisini artıracak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de başlayacak olan sağanak yağışlar, cumartesi ve pazar günleri İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yayılacak.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur sürprizi

Özellikle cumartesi ve pazar günleri İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde sıcaklıkların sert düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Ankara’da sıcaklıkların cumartesi günü 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul’da ise 13 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Hava tahmin haritalarında cuma günü özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde kuzeyli rüzgarların kuvvetli (saatte 40-60 km) eseceği işaret ediliyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında bulunan kar örtüsünün yüksek sıcaklık ve ardından gelecek yağışlarla birlikte çığ riski oluşturabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklık değişimleri şöyle, Ankara'da çarşamba 20, cumartesi 10, İstanbul'da çarşamba 18, cumartesi 13, İzmir'de Perşembe 27, cumartesi 18, Antalya'da çarşamba 24, cumartesi 19 derece.

Vatandaşların, ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara karşı güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önemle hatırlatıldı.

