Seri muhakeme, bu usule tabi suçlarda soruşturma evresi sonucunda Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşılması ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmemesi halinde uygulanıyor.

Seri muhakeme usulünde uygulanacak yaptırım, Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenerek şüpheliye teklif ediliyor. Şüphelinin, avukatı huzurunda teklifi kabul etmesiyle uygulamaya alınarak savcı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması, yazılı olarak görevli ihtisas mahkemesinden talep edilmesi ile sürüyor. Mahkemenin aynı gün içinde hüküm vermesi halinde bir gün içinde süreç tamamlanabiliyor. Klasik muhakemede ortalama 2 yıl sürebilecek dava, seri muhakeme usulü ile kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçları ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu'nda yer alan bazı suçlar, seri muhakeme usulü kapsamında yer alıyor.

Seri muhakeme usulü kapsamında 2021'de Cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenen talepnamelerden 56 bin 267'si mahkemelerce karara bağlandı. Böylece uygulamanın başladığı 1 Ocak 2020'den itibaren 134 bin 488 dosyada seri muhakeme usulüne göre karar verildi.

Basit yargılamada 218 binden fazla dosya karara bağlandı

Ceza üst sınırı 2 yıla kadar süreli hapis cezası veya adli para cezası gerektiren suçlarda mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verebiliyor.

Mahkemeler, basit yargılama usulünde dosya üzerinden duruşma açmaksızın kovuşturmayı sonuçlandırabiliyor. Basit yargılamanın uygulanması halinde klasik yargılamada 2 yıl sürebilecek dava süreci, yaklaşık 3 aylık bir süre içinde tamamlanıyor.

Bu kapsamda basit yargılama usulü ile 2021'de 218 bin 460 dosya karara bağlandı. Basit yargılamanın uygulanmaya başlandığı 1 Ocak 2020'den itibaren toplam 281 bin 83 dosyada karar verildi.

Seri muhakeme ve basit yargılama ile 2021'de toplam 274 bin 727 dosya sonuçlandırıldı. Uygulamaların başladığı günden bu yana karara bağlanan dosya sayısı ise toplam 415 bin 571 olarak kayıtlara geçti.