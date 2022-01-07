HSK Birinci Dairesince, Ankara’da suç örgütü kurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından soruşturması devam eden şüpheli S.T. dosyasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra firar etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aralarında suç örgütü elebaşı S.T'nin de olduğu 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazıları emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken aralarında S.T'nin de bulunduğu zanlılar, hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Savcılığın serbest bırakılmalarına yönelik itirazı da mahkeme tarafından reddedilmişti. Serbest bırakıldıktan sonra bir başka olaya karışan ve silahla yaralama suçundan yeniden gözaltına alınan S.T, tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece yine serbest bırakılmıştı.

Adli kontrol şartlarını yerine getirmediği belirlenen S.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, polis aramasına rağmen bulunamadı.