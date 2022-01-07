Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Togg CEO'su Karakaş'a tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.
Etiketler: Fuat Oktay TOGG
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