Karar duruşmasında, yaklaşık 7 saat süren müzakerenin ardından mahkeme kararını açıkladı.

Aralarında eski HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve eski DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de yer aldığı 5 sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yine aralarında eski CHP Şahinbey ilçe meclis üyesi Hurşit Besle'nin de yer aldığı 49 sanık hakkında da, 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

Sanıklardan bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığını yapan Musa Aydın'a ise 2 kez 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Geriye kalan sanıklar beraat etti.

Soruşturma süreci

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden soruşturmalarda 61 sanık hakkında 3 bin 252 sayfadan oluşan iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturmanın devamında 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında da aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li meclis üyesinin yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmış, 31 sanık hakkında 1393 sayfadan oluşan iddianame mahkemece kabul edilmişti.