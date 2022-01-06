Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 23:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li eski vekile soruşturma
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.
Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Kocaeli'nde HDP'li Aysel Tuğluk için cezaevi önünde yapmış olduğu basın açıklaması sonrası soruşturma başlatıldı.
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu'na "devleti ve organlarını aşağılama", ''bilirkişiyi etkileme'' ve ''suçu ve suçluyu övmek'' suçlarından işlem başlattı.
Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası nedeniyle milletvekilliği düşürülmüş ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.
Etiketler: HDP
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