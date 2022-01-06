Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Kocaeli'nde HDP'li Aysel Tuğluk için cezaevi önünde yapmış olduğu basın açıklaması sonrası soruşturma başlatıldı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu'na "devleti ve organlarını aşağılama", ''bilirkişiyi etkileme'' ve ''suçu ve suçluyu övmek'' suçlarından işlem başlattı.

Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası nedeniyle milletvekilliği düşürülmüş ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.