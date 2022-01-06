Türkiye, İsrail'in yasa dışı yerleşim onayını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesine bağlı Bölge Planlama ve İnşa Komitesi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan 5 yerleşim planına onay vermesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından inşa edilen yerleşim birimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları dahil uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'ni fiziken imkansız kılmaya matuf söz konusu yeni gayrimeşru faaliyetler, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine de ciddi şekilde zarar vermektedir" ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Yasadışı Yerleşim Faaliyetleri Hk. https://t.co/rOKKmBZ2Vt pic.twitter.com/5TObTuZ9yf— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 6, 2022
250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yerini onaylamıştı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
Uluslararası hukukta yasa dışı kabul ediliyor
Batı Şeria'da ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.