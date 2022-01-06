Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüşme yaptı.
Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Etiyopya'da iç savaş
İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), 2020'nin sonunda merkezi hükümete karşı isyan başlatmasıyla ülkede iç savaş başladı.
Ordu ile isyancılar arasındaki çatışmalarda yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı, binlerce insan hayatını kaybetti.
İsyancılar başkent Addis Ababa'ya yaklaşırken Etiyopya ordusunun başlattığı hava operasyonlarıyla TPLF geri çekilmek zorunda kaldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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