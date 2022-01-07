Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Komandolar" Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/ihGsIUIy6N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2022
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