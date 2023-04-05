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Gündem
TRT Haber 05.04.2023 16:12

Şentop: Gazi Meclis mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatması ile ilgili, "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir" dedi.

Şentop: Gazi Meclis mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatmasına tepki gösterdi.

Şentop, "Bugün bir grup toplantısında, bir Genel Başkan’ın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.

"Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum"

Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis'in, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeri olduğunu vurgulayan Şentop, "Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır. Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle devam etti:

"Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ekranlarda ve satırlarda 'mermi' kavramı ile yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar verir. Bu noktada en büyük hassasiyeti göstermesi gerekenler ise şüphesiz milletvekillerimiz ve siyasi partilerimizin genel başkanlarıdır. Herkesi, özellikle seçimlere yaklaştığımız bu hassas süreçte, Meclisin saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyorum."

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Meral Akşener Mustafa Şentop
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