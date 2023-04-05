Cumhur İttifakı'nda liste mesaisi hızlandı

Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

Cumhur İttifakı ortakları liste mesaisini hızlandırdı. Partiler seçime kendi logolarıyla gireceklerini ilan etti ancak AK Parti ve MHP arasında ayrı bir süreç yürütülüyor.

MHP, aday listesini 9 Nisan'dan önce YSK'ya sunmaya hazırlanıyor. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.

Masada güçlü adayın desteklenmesi formülü olduğu belirtiliyor. Özellikle 4 ve altında vekil çıkaran illerde avantajın kaybedilmemesi için güçlü olan partinin adayının desteklenmesi seçeneği de gündemde tutuluyor.

20 ilde ortak liste için detaylı çalışma yürütülüyor

AK Parti'de, yaklaşık 20 ilde Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin yer aldığı ortak liste için de detaylı çalışma yürütülüyor.

Hüda-Par'ın da Doğu ve Güney Doğu bölgesindeki bazı illerde AK Parti listelerinden aday gösterilebileceği belirtiliyor.